Karl Zéro sera le président des Grands Prix au Salon de la Radio

À partir de ce 7 janvier 2019, Karl Zéro donne rendez-vous aux auditeurs d’Europe 1 du lundi au vendredi de 16h à 17h. Entouré de ses "Tontons flingueurs" venus de la politique, de la société civile et du monde artistique, il jouera, de manière décalée, dans un vrai-faux quizz autour de l'actualité, de la politique et de l'air du temps. Le journaliste présidera également la prochaine cérémonie des Grands Prix Radio 2009 dont l’objectif est de valoriser la profession : stations, expériences et production audio digital et la création publicitaire radiophonique francophone. Une fois de plus, il s'agit donc de valoriser et de stimuler la profession tant que ce soit les stations, les expériences audio digital, la création publicitaire radiophonique francophone diffusée sur les radios locales, régionales, nationales et digitales (webradios et plateformes de streaming).