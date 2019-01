"Des ondes Vocast" au Salon de la Radio

À l'origine de ce podcast, Anthony Gourraud. Passionné par la radio et l'innovation appliquée aux médias, il a constitué au fil des semaines une solide équipes d'autres passionnés qui évoquent chaque mois l'actualité de la radio en particulier et la vie d'hier et de demain de la radio en général. Un podcast mensuel, mis en ligne en début de mois, d'un format de 30 min.Impossible pour l'équipe de passionnés de ne pas être au coeur du prochain Salon de la Radio et de l'Audio Digital. Le podcast " Des Ondes Vocast " sera donc exceptionnellement enregistré en public, le samedi 26 janvier à partir de 11h à la Grande Halle de la Villette. Et si vous souhaitez y participer et vous exprimer, sur la vaste mais passionnante thématique de la radio, vous pouvez entrer en contact avec Anthony Gourraud