"Rebounce Audio" : le hackathon du podcast et de la radio

Deux pistes vous sont proposées : "Nouveaux contenus éditoriaux", pour tester et proposer des contenus innovants dans leur forme ou leur fond, et "Cas d’usages pour nouveaux supports", pour se saisir des nouvelles technologies d’écoutes et développer de nouvelles fonctionnalités pour ces outils qui changent notre rapport à l’écoute. Skills Alexa, podcasts, sons 3D…. Quelle que soit votre idée, soumettez-la ! Que vous ayez, ou pas, une expertise de l’audio, vous pourrez rejoindre une équipe. Une occasion unique de découvrir de nouveaux produits et projets. C’est aujourd’hui le lieu d’une innovation co-créée et partagée avec Elson pour partager les sons magnétiques.