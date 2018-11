Podcast #02 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de L'Hebdo Radio, les radios les plus écoutées à Paris et en Île-de-France après la parution de la 126 000 IDF de Médiamétrie et les spots de la nouvelle campagne de sensibilisation à la signalétique jeunesse du CSA sont actuellement diffusés à la radio. Interview de Laurence Bloch, directrice de France Inter : la station, qui talonne désormais RTL, évoquera ces résultats d'audience dans ce nouveau podcast. Enfin, la diffusion des radios digitales certifiées qui a progressé de 38% en un an, passant de 129 millions d'Écoutes Actives Monde en octobre 2017 à 179 millions en octobre 2018.