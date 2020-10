PodInstall s'enrichit de nouvelles fonctionnalités

"L’audio commence à se démocratiser, mais nous devons encore faire davantage. Podinstall a été pensé pour aider les éditeurs et les marques à accroître leurs audiences et faire de l’audio, un pilier de leur stratégie media et business pour les années à venir” selon Pierre Orlac’h, Co-dirigeant et fondateur de Bababam qui poursuit “En 7 mois, Podinstall a permis à nos clients de générer plus de 6 millions d’écoutes en cumulés. Et ce n’est pas fini. Avec l’ajout de l’embed et de la publicité native, nos clients vont pouvoir mettre en place des stratégies efficaces d’acquisition d’audiences et de promotion de leurs formats" explique Bababam.