Plus de podcasts originaux sur Apple Podcasts

Une fois l'abonnement est connecté, les auditeurs peuvent parcourir tous les podcasts qui leur sont disponibles depuis l'onglet Bibliothèque. Chaque page de chaîne permet aux auditeurs de consulter des informations supplémentaires sur les émissions, mais aussi de les suivre gratuitement pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux épisodes sont publiés, et les télécharger automatiquement. Les nouveaux épisodes s’affichent dans la liste 'File d’attente' de l'onglet Écouter, qui propose également des recommandations personnalisées en fonction de leurs abonnements actifs et de leur écoute anonyme. Les auditeurs peuvent explorer des recommandations éditoriales via l'onglet Parcourir, et découvrir les émissions les plus populaires - gratuites ou sur abonnement - dans les classements Apple Podcasts.

À partir du mois prochain, les auditeurs pourront connecter leurs abonnements à Bloomberg, Curio, L'Équipe, Mamamia, Sleep Cycle, The Economist, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, WELT News et Zen avec Apple Podcasts.