Plus de 8 podcasts téléchargés sur 10 sont écoutés chaque mois

Réalisée auprès de podcasteurs "Dernier Mois" des stations souscriptrices de l’étude (Europe 1, FIP, France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Mouv’, RFM, RMC, RTL, RTL2, Virgin Radio, cette enquête a pour objectif de mesurer le taux de conversion des podcasts, c’est-à-dire la proportion de podcasts écoutés parmi les podcasts téléchargés. Elle explore également les pratiques et usages des podcasteurs.

En moyenne, chaque mois, 8.5% des internautes écoutent des podcasts radio, soit 4 millions d’individus. Comparés à l’ensemble des Internautes, les podcasteurs ont un profil plutôt masculin (54% des podcasteurs sont des hommes contre 50% des Internautes), 56% d’entre eux ont entre 25 et 49 ans (vs 41% des Internautes). En outre, les CSP+ et les Parisiens sont largement sur représentés parmi les podcasteurs (49% vs 30% des internautes et 25% vs 18%).