Plus de 18 000 établissements ont participé à la Semaine de la Presse

Depuis 30 ans, ce sont des dizaines de milliers d'établissements scolaires et des générations d'élèves qui ont eu l’occasion de se saisir de cette action éducative lors d’activités d’éducation aux médias et à l’information riches et diverses, le plus souvent sur plus d’un mois. La SPME, événement pédagogique phare dédié à l’éducation aux médias et à l’information, organisé par le CLEMI permet chaque année à près de 4 000 000 d'élèves d’accéder à l’univers des médias, à la lecture de la presse et de développer une attitude citoyenne et réfléchie vis-à-vis de l’information. cette année, 28 240 établissements ont pris part à cette Semaine de la Presse.