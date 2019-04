Plan de fréquences en Belgique : 139 offres parvenus au CSA

Durant les prochaines semaines, les dossiers de candidatures vont être parcourus en première analyse par les équipes du CSA afin d’attester de leur recevabilité. Chaque radio candidate sera notifiée, par courrier recommandé, de la recevabilité – ou non – de son dossier au plus tard le 16 avril 2019. Une fois les éditeurs avertis, les décisions de recevabilité et d’irrecevabilité seront rendues publiques par la voie d’une publication le site web du CSA. S’en suivra une phase d’analyse et d’encodage des données de chacune des candidatures. Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA devra rendre sa décision finale au plus tard pour le 16 juillet.