Pionnier des radios libres, Claude Palmer nous a quittés

Tout commence en 1979 quand il fonde Radio Nanterre. Puis en 1987, il crée à Paris Radio Lucrèce née du regroupement de Radio Nanterre, Radio Fil Rouge, Radio Tomate, Radio Seme Europe et Radio Femme Europe. Plus tard, il rejoindra Radio Terre Marine en Charentes-Maritime où il s’installera. Claude Palmer n’aura jamais cessé de tendre le micro : "Il s’est passionnément engagé dans la libération des ondes car il voulait ouvrir de nouveaux espaces de débats et d'informations politiques afin de lutter contre la répression des mouvements sociaux". Consulté et associé à la rédaction de nombreux articles sur l’histoire de la radio libre en France, il témoignait : "Le terrain, c’est ce qui m’intéressait le plus".