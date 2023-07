Phare FM vient à la rencontre de ses auditeurs

L'équipe de Phare FM s'installera sur le Vieux Port de Marseille ce mardi 11 juillet à 19h30 puis dans le quartier Masséna à Nice ce mercredi 12 juillet à 19h30. Les auditeurs peuvent s'inscrire ICI Aujourd’hui, le réseau Phare FM issu de Phare FM Mulhouse compte 6 radios locales partenaires basées à Montauban, Grenoble, Lyon, Haguenau, Louvetot, et Mons en Belgique. Ces radios sont des associations indépendantes. Elles diffusent une partie de la programmation de Phare FM, et produisent localement leurs propres émissions sur des tranches horaires spécifiques. En plus de sa programmation locale, le réseau fournit désormais un programme national diffusé à Paris, à Nice et à Marseille en DAB+.