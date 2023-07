Phare FM poursuit son déploiement en DAB+

Créée en 1988 à Mulhouse, plus de 19 millions de personnes peuvent aujourd’hui écouter Phare FM en France, en Belgique et en Suisse. Cela représenterait pour Nathanaël Chong, directeur de Phare FM : "un auditoire global d’environ 200 000 personnes chaque mois en diffusion hertzienne et Internet". Jusqu’alors composée de stations locales affiliées sur la bande FM et/ou le DAB+ à Bâle-Mulhouse, Grenoble, Nord-Alsace (ex Haguenau), en Haute-Normandie, à Lyon-Dauphiné, Montauban et Mons (Belgique) ; Phare FM connaît une croissance historique de sa zone de couverture en national depuis 2016. PHARE FM s’écoute dans les grandes aires urbaines de Paris-Île de France, Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte-d’Azur, Genève, Valenciennes, Metz, du Mans et Troyes.