Passe d'armes entre Sud Radio et Médiamétrie

"Contrairement également à ce que laisse entendre le communiqué, la Cour d’Appel n’a condamné Sud Radio à aucune indemnité de procédure. Sud Radio renouvelle sa demande devant le Tribunal de Commerce de Paris. Sud Radio s’étonne de la publicité donnée par Médiamétrie à cette décision technique et plus encore des efforts continus de l’institut pour échapper à toute expertise judiciaire de ses méthodes". Et la station de Fiducial Médias de s'interroger sur le manque de sérénité devant "un expert indépendant".

"Médiamétrie fait l'objet de vives critiques, et ce dès 2006, par deux de ses propres administrateurs lui reprochant son opacité et son inertie face aux bouleversements technologiques et aux nouveaux modes de consommation des médias" conclut Sud Radio.