Paris Radio Show : le programme de ce mardi 6 février

Les temps forts de cette nouvelle édition, les animations à ne pas manquer, les exposants présents durant deux jours, les coulisses de l’évènement… L’équipe des Éditions HF vous offrira un tour d’horizon du Paris Radio Show 2024 et donnera officiellement le coup d’envoi de ce Salon de la radio et de l’audio digital, nouvelle formule.À ne pas rater en 2024, les Panels (conférences et keynotes pour débattre des enjeux actuels, dans une salle de 120 personnes), les Expériences (témoignages, retours d'expérience entre spécialistes dans une salle de 50 personnes avec écoute au casque) et des Meetup (ateliers participatifs pour échanger de manière collaborative et conviviale sur les enjeux et problématiques liés à une thématique avec 40 participants, sur inscription).Ce mardi 6 février 2024 à 11h15, Roch-Olivier Maistre, président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lancera officiellement cette nouvelle édition du Paris Radio Show à La Bellevilloise. Le président de l’Arcom devrait notamment évoquer le déploiement du DAB+ en France et en outre-mer ainsi que l’ensemble des dossiers du secteur de la radio et de l’audio digital.Comment la radio occupera-t-elle l’espace médiatique dans les prochaines années ? Autour de cette interrogation, le Paris Radio Show offrira deux visions de l’avenir avec deux dirigeants internationaux : Jean-Paul Philippot (administrateur de la RTBF) et Marie-Christine Saragosse (présidente-directrice générale de France Médias Monde qui développe RFI, Monte Carlo Doualiya et France 24). Une rencontre animée par Laurent Guimier.Les atouts d’aujourd’hui de notre média seront-ils les mêmes à la fin de cette prochaine décennie ou connaîtront-ils des évolutions naturelles ou forcées ? Ici, il s’agit surtout de mettre en avant les forces de la radio. Le média demeure puissant dans le cœur des Français. De la plus petite à la plus grande, nous verrons comment la radio s’adapte pour coller à son temps et tenir sa position. Charles-Emmanuel Bon (Radio France), Marie Renoir-Couteau (Le Bureau de la Radio), Kim Beyns (NGroup) et Emmanuel Boutterin (SNRL) partageront leur constat et leur vision de l’avenir.C’est incontestablement une innovation technologique qui a bouleversé le monde de la radio depuis la dernière décennie : l’arrivée de la caméra dans le studio, alors que seul le micro y tenait une position dominante depuis toujours. Cette évolution permet d’engager une nouvelle audience sur de nouveaux supports. Pour autant, elle a fait naître cette interrogation qui revient très régulièrement dans la bouche des animateurs : la radio filmée change-t-elle la façon d’animer une émission ? Une question posée à Romain Ambro, animateur de la matinale de France Bleu Paris.Dans un monde de plus en plus vert, où les initiatives pour protéger la planète se multiplient et réduire les émissions (de gaz à effet de serre), quelle est l’empreinte publicitaire de la radio ? Plutôt bonne. Ce qui fait de la publicité radio un choix de plus en plus vert et évident pour les annonceurs. Cet atelier participatif pour échanger de manière collaborative est ouvert à 40 participants sur inscription. Il est animé par Damien de Foucault qui reçoit Anne Fauconnier (Le Bureau de la Radio), Sophie Roosen (Union des marques), Valérie Morisson (CESP), Mohamed Mansouri (ARPP), caroline Chicard-Kubler (Radio Mont Blanc), Kim Beyns (Ngroup), Valrie Janssens (RMB), Barbara Vite (Dentsu). La modération est assurée par Olivier Roz (333PPM) et Damien de Foucault (UDECAM)."Ressusciter Europe 2, c’était déjà cool. Y travailler, c’est génial. Prendre la matinale, c’est un rêve !", avait récemment indiqué Clément Lanoue à La Lettre Pro de la Radio. Il "tape l’incruste" tous les matins sur Europe 2. Et, depuis le 18 décembre dernier, Clément Lanoue tape aussi l’incruste chaque après-midi de 16h à 18h. Forcément, il nous racontera les coulisses de cette aventure, son travail quotidien et sa vision de la radio.Quelle place la radio peut-elle accorder au podcast ? On peut aussi se demander quelle place le podcast peut accorder à la radio. Une histoire d’amour pas si simple… Il y a beaucoup de passerelles possibles entre les deux supports mais cet amour repose sur un savant équilibre. L’intelligence artificielle pourrait-elle enfin mettre d’accord les deux tourtereaux ? C’est probablement une problématique qui sera soulevée par PPC à son invité : Rafi Haladjian, cofondateur de Juice.Une keynote pour celles et ceux qui veulent plus que des pistes de réflexion : des exemples précis et concrets et des outils pour utiliser l’intelligence artificielle dans leur studio. Zack Zalon, fondateur de Super Hi-Fi. Venu de Los Angeles, Zack Zalon abordera les résultats prometteurs des premières expérimentations de l’intelligence artificielle pour la radio et le secteur de l’audio digital. Et cela ne fait que commencer !Avec la participation de Johann Roques, animateur de la libre antenne de France Bleu. Johann répondra aux questions de Frank Lanoux qui vient de faire paraître le Dictionnaire amoureux de la radio. Deux professionnels d’expérience, qui seront en direct pour évoquer la magie du direct à la radio. Les fondamentaux de cette technique, les avantages et ce que l’on peut en attendre sur les grilles de la radio de demain. À leurs côtés, Patrick Rogez (directeur de Sud Radio) et Cécile de Menibus (journaliste sur Sud Radio).L’intelligence artificielle ne laisse pas indifférents les professionnels de la radio, de l’audio digital en général et les professionnels de la voix en particulier. Quand certains y voient une autre façon de fabriquer la radio, d’autres y voient une menace qui provoquera d’irrémédiables bouleversements. Des points de vue inspirants autour de l’IA : celui de Patrick Kuban, coprésident de United Voice Artists, celui de Rafi Haladjian, cofondateur de Juice avec Yohann Burgan (RCF) et Gérald Holubowicz (Generative IA France).Davantage de musique ? Plus de contenus parlés ? Davantage de replays accessibles alors ? Plus de flux différents ? Moins de FM ? C’est plus de DAB+ ? Et l’IP dans tout ça ? Une radio à la carte ? Une radio payante ? Plus de proximité ? Un retour aux fondamentaux ? Une radio dans sa poche, partout et tout le temps ? Des animateurs artificiels ? Plus de convergence avec la vidéo, le Web ou les réseaux sociaux ? Et vous, comment imaginez-vous la radio de demain ? Eux, ils ont déjà de grandes idées : Hervé Godechot (Arcom), Alix de Goldschmidt (Groupe M6) et Jean-Éric Valli (Les Indés Radios). Une rencontre modérée par PPC.Même si la crise a (un peu) freiné les ardeurs, les radios font souvent preuve d’imagination pour mettre en place des opérations spéciales. À l’antenne ou à l’extérieur, la finalité est de marquer les esprits des auditeurs. Alors, il faut être imaginatif et créatif. Ce n’est pas toujours simple d’autant qu’il faut aussi prendre en compte les coûts d’organisation de ces opérations dont le but est de rapprocher davantage encore les auditeurs de leur radio préférée… Avec Frédérique Vey Narce (Activ médias) et Jean-Baptiste Tuzet (Crooner Radio). Modération assurée par Michel Colin.Vous l’avez compris, l’intelligence artificielle est "LE" sujet dont on parle dans le Landerneau de la radio. Les professionnels y voient surtout des opportunités pour améliorer la qualité de l’antenne. Au-delà de l’animateur artificiel qui catalyse l’attention, il y a aussi mille et une solutions techniques destinées à améliorer le rendu de l’antenne et faciliter le travail au quotidien. L'exemple de la programmation musicale est probablement le plus évocateur. On en parlera ici avec Philippe Generali (président de RCS Sound Software), Lionel Guiffant (directeur de RCS Europe) et Zack Zalon (fondateur de Super Hi-Fi). Modération assurée par Loïc Couatarmanach de La Lettre Pro de la Radio.Tout est dans le titre de cette rencontre avec un plateau de choix : Karim Ibourki (président du CSA en Belgique), Jacqueline Bierhorst (président du WorldDAB), Violaine André (chargée de la production au Parlement européen), Timo Sulkanen (chef de l’unité audio et podcast au Parlement européen) et Yann Legarson (directeur de Radioplayer Worldwide). C’est ici une approche résolument internationale des enjeux de la radio que nous proposons. Une conférence modérée par Olivier Oddou.En marge du Scoop Music Tour, du Tour Vibration ou du NRJ Music Tour qui sont, il faut bien l’avouer, de grosses machines bien huilées, il y a aussi toute une série de concerts beaucoup plus intimistes. Des concerts qui sont souvent "privés", voire "très très privés" et même "VIP" ou encore "super privés"… Pourquoi cet engouement pour ce type d’organisation ? Dans quelles conditions peut-on les proposer aux auditeurs ? Et quelles sont les retombées de ces rendez-vous qui se veulent intimistes ? Nous écouterons avec attention les réponses de Bruno Dubois (Europe 2), Jérôme Delaveau (directeur du pôle radio chez Hit West) et Wilfrid Tocqueville (directeur de Sweet FM).Perrine Kervran est la directrice d'ARTE Radio. Ces dernières années, la marque s’est taillé une solide réputation dans la production sonore et notamment dans le podcast. On dit même qu'ARTE Radio a été la première structure en France à s’engager dans le podcast : c’était en 2002. Une opportunité pour évoquer les raisons de ce succès et la stratégie de cette radio exclusivement diffusée en numérique. Pour l’instant ! Matilde Meslin de Slate mènera le débat.Décliner l’antenne sur Facebook, Twitter, Instagram, sur YouTube ou sur d’autres plateformes numériques, c’est aussi une façon d’aller engager une nouvelle audience. Plus jeune, c’est certain. Plus exigeante, possiblement. C’est pourquoi la déclinaison des éléments sonores ou visuels de l’antenne sur les réseaux sociaux (par exemple) est une affaire de spécialistes. Ce qui nous intéresse, c’est comment le réaliser et comment chiffrer les retombées d’un travail très chronophage mais désormais indispensable. Avec Franck Cheneau (directeur général délégué à Skyrock) et Bertrand Spinelli (directeur général France à Skyrock).À l'occasion de cet atelier participatif, 40 professionnels des radios musicales s'interrogent collectivement, de manière participative et conviviale, sur l’impact de la data et de l’intelligence artificielle sur la programmation et l’expérience d’écoute. Tester un titre avant de le diffuser, c’est l’assurance de suivre à la lettre les goûts et les envies de ses auditeurs et d’élargir son audience. Car le but est bien d’affiner sa programmation musicale et d’attirer de nouveaux auditeurs. Entrer ou sortir un titre ne répond pas plus seulement du seul programmateur mais d’un ensemble de données toujours très intéressantes à explorer. A ce titre que peuvent apporter les plateformes de streaming ? Un territoire passionnant que nous explorerons ensemble guidé par Olivier Oddou (Vocast/SchooP) accompagné de Bruno Witek (Fan Score Music) et Aël Guégan (Soundcharts).Le podcast a-t-il enfin trouvé un modèle économique ? Plus largement, ce jeune marché du podcast est-il enfin mûr pour entamer une nouvelle page de son histoire ? Si le marché hexagonal s’est considérablement développé ces dernières années, les fusions et les acquisitions restent nombreuses. Preuve que le secteur podcast se cherche encore. Nous prendrons la température de ce secteur bouillonnant avec Katia Sanerot (Louie Media), Lorenzo Benedetti (Paradiso Media), Pénélope Bœuf (Agence La Toile) et Barthélémy Fendt (Extraterrien). Une conférence modérée par Olivier Thuillas (maitre de conférence à l’Université Paris Nanterre).La RTBF a pour mission et pour ambition de toucher et d’intéresser tous les Belges, chaque jour et chaque semaine ! Sa stratégie audio, inscrite dans une stratégie de groupe transmédia, se base sur 3 principes :Ne pas délaisser la radio au détriment des podcasts. Ne pas mettre en opposition radio et podcasts natifs, mais plutôt les combiner pour qu’ils se renforcent mutuellement. Que ce soit en radio ou en podcast, toujours chercher à mettre les meilleurs contenus aux meilleurs endroits. Partage d’expérience avec Frédéric Gérand, Head of Audio de la RTBF, le groupe média de Service Public belge.Partout dans le monde, la position omnipotente de la diffusion hertzienne se termine doucement mais sûrement. Depuis l’avènement d’Internet et des évolutions techniques historiques de ces dernières années, la radio a, face à elle, de nouveaux canaux de distribution. Autant de canaux, autant de défis pour marquer son territoire et distribuer le plus efficacement possible ses flux. Des exemples avec Laurent Hongne (responsable du développement des radios de SECOM), Benoît Bricq (RTBF) et Régis Verbiguié (directeur général de Radioplayer France).Pour les professionnels de la radio, le podcast natif diffusé à la radio, c’est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Il faut rappeler que le podcast revendique plus de liberté dans sa durée, son style, son éditorial. Et on est parfois bien loin des standards de la radio. Néanmoins, le podcast natif peut s’avérer être un outil redoutable pour porter les couleurs d’une marque, engager une nouvelle audience, prolonger un contenu de l’antenne. Comment le fabrique-t-on et qu’en espérer ? Nous entrerons dans les coulisses de sa production avec Léa Lebec (directrice du digital à RCF), Ghislain Thomas (directeur de la stratégie digitale au Groupe M6), et Frédéric Gérand (RTBF). Une conférence modérée par Xavier Eutrope (rédacteur de La revue des Médias).En novembre 2021, Médiamétrie tirait un trait sur la célèbre 126 000 Radio en lançant l’EAR (comme Étude Audience Radio). Ce nouveau dispositif accompagne l’évolution des modes de vie de la population avec plus de 70% des appels passés sur mobile. Il gagne également en précision au niveau local avec une augmentation du nombre d’interviews en Île-de-France, zone clé du marché, un périmètre étendu à l’ensemble des départements français métropolitains (versus 72 auparavant, hors Île-de-France) et toujours près de 100 agglomérations.L’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias publie chaque mois ses études qui mesurent l’audience des radios et des podcasts sur le numérique. Cette certification gagne en puissance et s’est positionnée comme un indicateur très attendu chez les professionnels et chez les annonceurs. Tour d’horizon des solutions (et des audiences) avec Marie Stoffel et Caroline Jottras de l’ACPM.À l'occasion de cet atelier participatif, 40 podcasteurs et radios exploreront des pistes de collaborations et de business croisé selon 4 grandes thématiques : l’audiences, les contenus, les revenus et la distribution. Quatre groupes de 10 personnes seront constitués et échangeront, tour à tour, sur chacune des 4 thématiques durant 15 minutes. Une personne référente par thématique animera les échanges. Au début de chaque tour, les principales idées exposées précédemment sur la thématique seront résumées par l'animateur. À l’issue des 4 tours, les animateurs restitueront les principales idées exposées (5 minutes chacun). Préalablement aux échanges, l'ACPM, partenaire de ce Meetup, proposera une présentation de 10 minutes. Un meetup avec Nicolas Parodi de "Sons et Merveilles".Face aux acteurs internationaux du streaming, les radios, notamment les musicales, ont-elles pris les mesures suffisantes pour affronter cette nouvelle et féroce concurrence ? On peut penser que oui même si le combat est (très) inégal. Les stations doivent composer avec une réglementation particulière. Ce qui n’est pas le cas des plateformes. Cette confrontation ajoute un niveau supplémentaire de difficulté pour les radios françaises qui n’ont, on s’en doute, pas dit leur dernier mot. Bruno Dubois (directeur adjoint des musicales chez Lagardère), Tristan Jurgensen (directeur général de Fun Radio et de RTL2), Julien Fregonara (directeur général d’Espace Group) et Bernard Dobbeleer (conseiller stratégie musicale à la RTBF) partageront leur plan d’action avec Xavier Filliol (RadioLine).Et si on demandait aux artistes de nous dire ce qu’ils pensent de la radio ? D’abord, tournons-nous vers trois fins connaisseurs de la musique : Nathalie André (directrice des programmes et de la musique à France Bleu), Hortense Volle (journaliste à RFI Musique) et Jean-Christophe Bourgeois (directeur général de Sony Music Publishing). Ensuite, nous donnerons la parole aux artistes. Ensuite, exceptionnellement, nous accueillerons le groupe KYO. La modération sera assuré par Olivier Riou (Studio 28 44).Vous les connaissez ! Ils sont dans l’ombre de votre programmation musicale. Très discrets, ce sont pourtant les traits d’union indispensables entre les artistes et la radio. Ce sont eux qui encouragent les programmateurs à entrer un titre qui sera demain (peut-être) un succès. Discussion ouverte avec Hervé Cocto (Music Media Consulting), Jean-Michel Canitrot (Canitrot & Co), Rodolphe Brossard (Prodd Médias) et Éric Lelièvre (ELP Music Consulting). Tous les quatre ont des choses à dire et on veut bien les entendre !En 2024, que représente la voix des femmes à la radio, dans les podcasts et, plus largement, dans le secteur de l’audio en France ? Carine Fillot (Elson) reçoit Mélanie Vazeux (Women & Podcasts), Chloé Assous-Plunian (Arte Radio), Aline Marrache (PFDM) et Stéphanie Loire (Studio Conversations). Elles sont animatrices, chroniqueuses, réalisatrices, journalistes, podcastrices, programmatrices… À chacune son style ! Elles peuvent notamment compter sur un réseau d’entraide pour se professionnaliser et réussir leur pari.Avec Latifa Akharbach (président de HACA Maroc), Cécile Mégie (directrice des stratégies et des coopérations éditoriales transverses à France Médias Monde), Éric Lucas (président de l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires) et Kabiné Condé (Espace FM Guinée). Retenez ce nombre : 747 millions. Selon les projections, c’est le nombre de personnes qui parleront français à l’horizon 2070 sur la planète. C’est un gigantesque gisement de réjouissances qui se présente à la radio en particulier, et à l’audio digital francophone en général. La modération est assurée par Dominique Guihot (ex-PDG d’Africa Radio)20h30 ? C’est le coup d’envoi de la nocturne du Paris Radio Show ! Sur les stands des exposants et aux quatre coins de La Bellevilloise, on réunit toutes celles et tous ceux qui veulent faire la fête et qui veulent danser, chanter, s’amuser, rencontrer, échanger, parler… Deux heures pour se dire qu’on fait quand même le plus beau métier du monde.