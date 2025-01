Paris Radio Show : 5 prix spéciaux pour 5 professionnels

L’équipe du Paris Radio Show remettra un prix d'honneur à Francis Goffin. Créateur et dirigeant de nombreuses radios pendant 38 ans, dans le secteur privé (de 1980 à 2003, successivement à Radio Galène, RGN, RFM et Bel RTL) puis public (les radios de la RTBF de 2003 à 2018), il est aujourd’hui consultant senior spécialisé dans le domaine de la radio. Un amoureux et un grand professionnel de la radio. Francis Goffin n’est pas seulement un professionnel accompli, mais aussi un amoureux inconditionnel de la radio. Son parcours témoigne d’un engagement profond et d’un travail acharné pour promouvoir et soutenir un média qu’il considère comme essentiel. Ce prix est une célébration de son rôle unique dans l’industrie et de sa contribution inestimable à l’écosystème radiophonique.