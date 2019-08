Paris Podcast Festival : un concours avec l'application Sybel

Ce concours est ouvert à toutes et à tous. Vous pouvez envoyer vos propositions dès à présent et jusqu'au 1er septembre, dans l'un des genres suivants : Fiction (Comédie, Thriller et Jeunesse pour les 9-12 ans) et Documentaire (documentaire d'investigation et documentaire jeunesse pour les 9-12 ans). Les lauréats, désignés par un jury de professionnels, recevront chacun de la part de Sybel une dotation de 1 000 euros pour le développement d'un épisode pilote. Avec ce concours de création qui vient compléter la compétition, le Paris Podcast Festival s'engage, avec Sybel, pour le développement de la création audio native.Pour participer, c'est par ICI