Paris Podcast Festival : le palmarès 2019

Le Prix Scam du Podcast Documentaire a été attribué à "Impatiente" de Maëlle Sigonneau et Mounia El Kotni pour Nouvelles Écoutes. Le Prix Targetspot du Podcast d'Apprentissage est revenu à "Écoute ça ! " de Damien Depaepe et Thomas Haydock, le Prix du Podcast de conversation avec le soutien de la DGMIC du ministère de la Culture à Yesss de Margaïd Quioc, Elsa Miské et Anaïs Bourdet pour Podcast Factory et le Prix SACD du Podcast de Fiction aux "Chemins de désir" de Claire Richard pour Arte Radio.