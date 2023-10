Paradiso Media lance un réseau de créateurs et talents audio

Paradiso Media a annoncé en début d'année l'acquisition de Binge Audio, un acteur majeur du podcast français. Ensemble, Paradiso Media et Binge Audio représentent aujourd’hui le plus grand studio indépendant en France, figurant parmi les 5 premiers en Europe en termes d'audience et de revenus, avec plus de 170 émissions, dont 15 en propre et plus de 2.2 millions d'écoutes mensuelles. Cette acquisition stratégique renforce la position de Paradiso Media en tant que leader du marché et permet la mise en commun synergique de ressources et de talents.