Paradiso Media et RMC s’associent pour produire une série de podcasts natifs

Ce procès qui débutera le mardi 13 juin à Valence, se déroulera sur trois semaines et sera couvert par Marion Dubreuil, journaliste judiciaire chez RMC et autrice de la série "Tueur de DRH" pour Paradiso Media. Depuis le tribunal, la journaliste qui suit et documente l’affaire depuis un an et demi, rendra compte à l’antenne de RMC et dans ces épisodes originaux, du déroulement de l'audience.

Ces 3 épisodes "Tueur de DRH" seront disponibles sur toutes les plateformes ainsi que sur le site RMC...