"PIA" veut fédérer la production audio indépendante

Dans les derniers mois, une accélération des tendances déjà observées depuis quelques années s’est produite : une croissance très rapide des usages (65.2% des internautes connaissent les podcasts natifs, et 22.8% écoutent des podcasts selon Médiamétrie, l'émergence d’un public jeune, les hausses des investissements, avec des nouvelles plateformes, et l’arrivée des médias traditionnels et des marques et la structuration du marché publicitaire.

Ce vendredi, au Paris Podcast Festival, les membres fondateurs de plusieurs entreprises du secteur ont dévoilé leur volonté de créer une nouvelle organisation professionnelle appelée "PIA" et dont les statuts et la gouvernance sont en cours d’élaboration.