Overdrive Production se lance sur le marché de la radio

Ainsi, Overdrive Production propose d’ores et déjà un département "Habillage et mise en ondes", un département "Production publicitaire" (fort d’un casting de 40 comédiens et 3 producteurs dédiés dès son lancement) et une partie "Radios personnalisées. "Nous travaillons depuis des mois à constituer une vraie équipe de comédiens et de producteurs capables de répondre aux besoins du marché local et régional. Nous avons pris notre temps, volontairement, avant de lancer cette partie, beaucoup discuté avec les régies, les clients et aujourd’hui, nous sommes capables, non seulement de proposer des tarifs adaptés au marché local et régional, mais aussi de produire rapidement car il y a une "instantanéité" spécifique au marché local qui nous oblige à être structuré pour y faire face" explique Julien Mano.