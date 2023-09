Nouvelles nominations au sein du pôle Rossel Radio

Dimitri Maysounabe, reconnu pour son dynamisme et son expertise en tant qu'animateur et coordinateur de RDL devient responsable des antennes de Radio Contact et de RDL. Sous la direction de Johann Antigny, il s'assurera du bon fonctionnement de l'antenne et de la mise en place de la stratégie et des process du pôle. "Depuis son intégration au pôle Rossel Radio en 2021, Dimitri a démontré sa rigueur, son professionnalisme et une même vision de la radio partagée avec le pôle. Sa nomination renforce l'engagement du groupe à offrir des contenus de qualité, pertinents et actuels".