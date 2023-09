Nouvelles "Rencontres radio & podcasts"

Parmi les temps forts de la journée, notons une conférence intitulée "Saliver par les oreilles" à partir de 11h30 avec François-Régis Gaudry de l'émission "On va déguster" sur France Inter, conférence animée par Laurence Le Saux ou encore une rencontre avec Charlie Dupiot et Alice Milot, productrices du podcast "Post-Scriptum" et Romain Dubrac, réalisateur. Sont aussi annoncés Taous Merakchi du podcast "Feu de camp" (NRJ) et Bertrand Amiel, bruiteur à Radio France. Les rencontres proposées lors de cette journée sont gratuites mais sur réservation, tandis que le spectacle du soir est payant.Plus d'infos ICI