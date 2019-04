Nouvelles Écoutes lance un nouveau podcast

Maëlle a 30 ans quand elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein métastatique, réputé incurable. En traitement continu depuis 3 ans, elle fait petit à petit l’expérience inattendue des injonctions à la féminité comme principale urgence face à cette maladie qui tue 12 000 femmes par an en France. En partant de son expérience, et en allant à la rencontre d’autres patientes, d’oncologues, de chirurgiens, de psychologues mais aussi d’associations, de travailleurs et travailleuses sociales, d’entrepreneurs, de laboratoires pharmaceutiques et de personnalités politiques, cette série questionne la narration stéréotypée des cancers du sein, interroge les attentes de genre des patientes posées sur elles par la société, et invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à sortir de l’apathie pour lutter ensemble contre l’épidémie du siècle.