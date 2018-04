Nouvelle saison à Radio France : des "émotions garanties"

"C’est pour Radio France, et ses formations musicales, autant d’occasions de servir publics et répertoires (...) Nos musiciens, nos techniciens, nos producteurs et notre magnifique salle de concert sont au coeur de la vie musicale française, au coeur des institutions qui la servent, à Paris comme en région. Sans nos quatre formations musicales, le beau pari d’inscrire la musique, dans son acception la plus large, au coeur des pratiques de nos concitoyens, serait encore plus difficile à atteindre" explique Michel Orier Directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France pour lancer la prochaine saison musicale 2018-2019.

La prochaine saison débutera le jeudi 6 septembre à 20h par un concert symphonique et s'achèvera le dimanche 14 juillet à 21h15 par le Concert de Paris sur l'Esplanade du Champs-de-Mars.