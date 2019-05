Nouvelle campagne pour RTL2

Cette campagne se décline du 1er au 14 mai dans 17 villes de France sur 2 845 faces afin de toucher près de 2 700 000 contacts touchés. Elle se décline également du 2 au 5 mai dans la presse quotidienne nationale avec plus de 12 millions de lecteurs touchés.

Avec 2.5 millions de français à son écoute chaque jour, RTL2 est la station musicale qui a le plus progressé en janvier-mars 2019. RTL2 a gagné 239 000 auditeurs en trois mois et 109 000 auditeurs en un an.