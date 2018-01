Nouvelle campagne de pub pour M Radio

Un spot publicitaire autour du nouveau nom de la radio et de 4 artistes de la chanson française : Julien Doré, Vianney, Christophe Willem et Florent Pagny. Ce spot met en avant la programmation musicale de M Radio qui rappelle qu'elle est "la seule radio nationale à défendre la chanson française en diffusant 100% de chansons françaises".

Cette campagne est déclinée en digital et M Radio s’affiche également dans la presse nationale et régionale.

Soulignons que M Radio diffuse ses programmes sur plus de 100 fréquences en France.