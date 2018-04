Nouvelle campagne TV pour RTL

"Ces deux films sont produits autour du talent des journalistes et des animateurs de la radio RTL à la fois référente sur l’information et talentueuse dans ses programmes de divertissements" explique RTL

Ces spots réalisés par l’agence BETC sont diffusés depuis le 20 avril et jusqu'au 5 mai sur les chaines M6, Teva et Paris Première. Et toucheront plus de 35 millions de contacts.