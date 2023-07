Nouvelle augmentation des minima salariaux dès le 1er août 2023

Les négociations menées ces derniers mois ont abouti à un accord signé le 14 février 2023 par les partenaires sociaux de la radiodiffusion, dont le SNRL , le syndicat majoritaire des radios privées dans la convention collective applicable. À noter que laccord a été signé à l’unanimité par les organisations de salariés SNRT CGT Audiovisuel, F3C CFDT et FO Médias, ainsi que les organisations d’employeurs CNRA, SIRTI, SNRC, SNRL et SRN.Après les négociations avec les syndicats de salariés représentatifs menées lors de ce premier semestre, les salariés passent à une autre valeur du point à partir du 1er août 2023 : le Point A augmenté est de 4.4 % et passe à 14.40 € et le point B de 0.4 %, et passe à 10.14 €.