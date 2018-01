Nouvelle application pour RFI réalisée par AudioNow

Basé à Washington aux Etats-Unis, AudioNow est le premier opérateur mondial d’écoute de la radio par téléphone. Avec des médias partenaires sur tous les continents, AudioNow connecte les auditeurs à leur station favorite, soit par un simple appel téléphonique, soit via une application mobile spécifique. AudioNow compte plus de 5 000 radiodiffuseurs partenaires dans le monde, parmi lesquels RFI, BBC, Deutsche Welle, Voice of America Il, Entravision, C-SPAN, les Nations Unies et IMG College. Chaque année, la consommation totale de la radio via AudioNow représente 4 milliards de minutes d'écoute. Les fonctionnalités des applications développées par l’opérateur comprennent notamment de la programmation vidéo, du contenu en direct et à la demande, l’accès au serveur vocal...