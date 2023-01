Nouveaux membres au Conseil d'administration de Radio France

Par ailleurs, et par décisions du 18 janvier 2023 de la Commission des Affaires culturelles et de l'éducation de l’Assemblée nationale et de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication du Sénat, Jérémie Patrier-Leitus et Céline Boulay-Espéronnier sont nommés, en qualité de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, membres du Conseil d'administration de Radio France en remplacement respectivement de Céline Calvezet de Jean-Raymond Hugonet.