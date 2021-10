Nostalgie présente son premier parcours d’Halloween

Les petits monstres sont attendus entre 15h et 18h, tandis que les ados et les adultes (pour les plus courageux) sont attendus en soirée entre 19h et 22h... Pour respecter les mesures sanitaires, l’inscription est obligatoire. Les auditeurs devront choisir leur tranche horaire et valider leur présence sur Nostalgie.be. À l’arrivée, toute la famille repartira avec ses bonbons Lutti gagnés durant la traversée du parcours.

Ce parcours fera étape dans les 5 villes : le 9 octobre 2021 à Jette, le 16 octobre 2021 à Durbuy, le 23 octobre 2021 à Esneux, le 30 octobre 2021 à Herstal et le 31octobre 2021 à Huy.