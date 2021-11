Nostalgie prépare le retour du "Nostalgie Magic Tour"

Tout d'abord parce que l'équipe de bénévoles est ultra-motivée, ensuite parce que Patrick Bruel a accepté d'en être le parrain et enfin car Nostalgie présente une toute nouvelle campagne marketing pour encourager les généreux donateurs. Depuis 2010, la récolte de jouets mise en place par Nostalgie est réalisée au profit de l'ASBL Arc-en-Ciel et grâce à elle, ce sont plus de 54 000 enfants qui ont déjà reçu des cadeaux de Saint-Nicolas. "La récolte de jouets, c’est l’occasion d’allier nos missions d’offrir des loisirs à tous les enfants et d’impliquer nos volontaires dans un projet solidaire. C’est également un moment convivial où nous avons la chance de collaborer de près avec l’équipe de Nostalgie et de vivre ensemble la magie des fêtes de fin d’année" a rappelé Camille Gilissen, chargée de communication pour l'asbl Arc-en-Ciel.