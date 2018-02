Nostalgie partenaire du Carnaval de Nice

À cette occasion, "la radio des plus grandes chansons" fera vivre à ses auditeurs les coulisses du Carnaval. Auditeurs qui sont d'ailleurs invités à assister à la fin du Règne de Sa Majesté le Roi de l’Espace avec Nostalgie. Au programme, tout au long de la journée, l’animateur Romuald Dehorter sera au cœur du Carnaval pour partager en direct cet événement authentique et féérique : la préparation des chars, la traditionnelle bataille de fleurs, les coulisses juste avant le départ du défilé… De 20h à 21h, Guillaume Aubert l’animateur de l’émission "Nostalgie Génération 80" sera présent pour animer la place Massena grâce à un mix Nostalgie Génération 80 et ce, avant le dernier Corso (défilé) du Carnaval.