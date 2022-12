Nostalgie : les auditeurs réveillonnent avec Patrick Bruel

"Je suis ravi de pouvoir accueillir Patrick Bruel pour ce tout nouveau concept où un artiste invite ses fans à partager un moment ensemble autour d'une table. C'est succulent à découvrir car c'est évidemment une atmosphère particulièrement propice à la confidence et ça créé un moment d'antenne inédit" a indiqué Jean-François Pottier, directeur de Nostalgie. Un programme animé par Julien Sturbois et Olivier Labreuil, le "Monsieur Musique" de Nostalgie, et qui couvrira de nombreux sujets.

"À la table de Patrick Bruel" sera diffusée sur Nostalgie Belgique le soir du réveillon de 18h30 à 20h. Une formule inédite qui pourrait être la première d'une longue série....