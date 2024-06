CIM Radio : Nostalgie reste la radio la plus écoutée en Belgique

Sur NRJ, la période a été marquée par le départ de Cauet entre 15h et 19h et celui de Julie Taton entre 6 et 9h. Comme attendu, le créneau entre 15 et 19h enregistre une baisse d’audience (-16%). En revanche, la nouvelle formule de la matinale mise en place après le départ de Julie et réunissant Wendy, JerM et Tanguy, a su séduire les auditeurs (7000 auditeurs supplémentaires quotidiens) passant de 4.7% à 5.7% de PDM. La durée d'écoute a également augmenté de 7 minutes pour atteindre les 54 minutes, un véritable succès.

"Le groupe média NGroup, qui regroupe Nostalgie, NRJ, Nostalgie+, NRJ+ et Chérie, séduit toujours autant. Actuellement, un auditeur belge sur cinq écoute l'une de ces stations" indique un communiqué.