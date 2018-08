Nostalgie devient la radio la plus écoutée en Belgique francophone

Nostalgie devient la première radio de Belgique francophone, avec 14,9% de parts de marché, selon une étude du CIM (centre d’information sur les médias) sur la période mars-juin 2018. "Pour la première fois de son histoire NOSTALGIE devient la radio la plus écoutée en Belgique. NOSTALGIE devant Bel RTL et les radios de la RTBF. Quelle fierté !" se félicite Xavier-Victor Laissus, le directeur de Nostalgie en France.La station musicale adulte du groupe NRJ détrône Radio Contact à la première place.Dans le détail, Nostalgie affiche 14,9% de parts de marché (contre 13,1% lors de la dernière étude) et devance Vivacité (14,5%) et Radio Contact (13,8%).