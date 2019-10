Nostalgie : La SoulParty est de retour... avec son taxi disco

Le taxi le plus disco au monde emmènera les auditeurs de Nostalgie de chez eux à l’Acte 3. Pour le réserver, c’est simple : il suffit de télécharger l’application "Taxis Verts" et de choisir le "Taxi SoulParty" lors de la commande. Les passagers de ce taxi hors du commun pourront en profiter pour envoyer leurs photos à bord… les photos les plus originales seront récompensées.

Nostalgie Belgique réunit "les légendes de la soul, du funk et du disco pour la soirée la plus chaude de l’année". Et, les préventes sont disponibles via soulparty.be.