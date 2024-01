Nivelles : lancement de l'Ultrason Academy 2024

En février, les candidats seront invités à présenter chaque semaine des chroniques durant des émissions existantes. Ensuite, dès le mois de mars, les animateurs entameront une formation de trois mois à l’animation et à la réalisation qui aura pour but de leur faire présenter leur émission hebdomadaire, dès l'été. Quant aux journalistes, ils seront progressivement intégrés à la rédaction afin de présenter les flashs et d’interviewer des personnalités locales.

Depuis son lancement en 2016, l’Ultrason Academy a déjà formé plus d'une quarantaine de jeunes talents. Parmi eux, Delphine (TVCom), Tanguy (NRJ), Alexandre (RTL), Tiffany (Tipik), Maud et Antoine (Nostalgie/NRJ), Lavinia (Radio Contact), Arthur, Jérémie et Alex (RTBF), Julia et Loïc (LN24), ou encore Lucas (Tipik/TVCom)...