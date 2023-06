Nina Lorena Ankuash Kaekat est la lauréate du Prix RFI du Reportage en espagnol

La rédaction RFI en espagnol propose chaque jour six tranches de 30 minutes de programmes radio ainsi que des contenus sur le numérique. Plus de 860 radios partenaires en Amérique Latine, mais aussi aux États-Unis et au Canada, reprennent les émissions de la rédaction de RFI en espagnol, qui sont encore diffusées sur les relais FM de RFI en Bolivie, en République Dominicaine et en Équateur. Ses programmes sont également diffusés via DIRECTV Latin America en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, ainsi que via la téléphonie mobile aux États-Unis et au Mexique. En 2020, RFI en espagnol compte 12 millions d’auditeurs hebdomadaires, mesurés dans 4 pays d’Amérique latine. Son site est fréquenté par les hispanophones et hispanophiles du monde entier, portant le nombre de ses visites à 800 000 par mois.