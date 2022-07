NRJ : une nouvelle campagne de communication

NRJ, la première radio musicale de France, a réuni dans trois spots digitaux, les artistes et la musique préférée de ses auditeurs, qu’elle soit "Urbaine" avec Aya Nakamura, The Weeknd ou Soprano, "Pop-Dance" avec Dua Lipa, Kungs et Camilla Cabelo ou encore "Le Top des Hits" avec Stromae, Angèle ou Ed Sheeran.

La diffusion de ces spots est à retrouver en exclusivité sur les comptes officiels NRJ TikTok, Instagram, Facebook et Twitter du samedi 2 juillet au dimanche 21 août.