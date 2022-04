NRJ Group : plus de 40 millions d'heures consommées en numérique

NRJ a signé un mois de mars record avec 25.8 millions de sessions actives uniquement générés via ses radios : NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons. NRJ demeure le fleuron du groupe avec un record de 12.3 millions de sessions actives. Nostalgie signe, elle aussi, un record en générant 6.5 millions de sessions actives. Les deux autres stations voient également leurs audiences numériques augmenter : = 25% pour Chérie FM et + 27% pour Rire & Chansons. En mars dernier, les 4 marques ont signé simultanément leur plus haut niveau historique depuis la création de l'outil de mesure de l' ACPM NRJ Group signe 28% d'augmentation dans sa globalité soit un total de 40.2 millions d'heures consommées.