ACPM : les radios les plus écoutées sur le Net

Radio France place 4 de ses 7 stations dans le Top 10 : France Inter, franceinfo, FIP et France Culture alors que NRJ Group parvient à positionner 3 de ses 4 radios dans ce même Top 10 : NRJ, Nostalgie et Chérie FM. France Inter est la radio la plus écoutée sur le Net avec près de 35 millions d'écoutes actives à l'international. Radio France fait toujours figure de poids lourds avec près de 85 millions d'écoute actives à l'international en mars avec seulement 76 flux différents. Enfin, France Bleu Provence est la locale de Radio France la plus écoutée des 44 stations du réseau France Bleu : en mars, elle a totalisé 422 146 écoutes.Les principaux résultats sont consultables ci-dessous. L'intégralité est ICI