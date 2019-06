NRJ Group lance l'application mobile NRJ Play

NRJ Play, c’est également toute l'offre de radios digitales et de vidéos thématiques : musique, gaming, High-Tech, humour, lifestyle, émissions radio. L’ergonomie identique de NRJ Play sur tous les écrans, permet une navigation plus fluide et un accès simplifié aux contenus vidéo et audio du groupe. La richesse de l’offre vidéo et audio de NRJ Group, le positionne comme un acteur de référence avec plus de 10.8 millions de vidéos vues chaque mois pour ses contenus vidéo et plus de 46.3 millions de sessions d’écoutes actives chaque mois pour ses radios digitales. Ainsi, NRJ Play veut rassembler dans une marque unique le meilleur du streaming de NRJ Group et offre un espace de communication globale.