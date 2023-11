NRJ Group annonce le retrait provisoire de Sébastien Cauet

"L'autorité judiciaire étant saisie, il lui appartient à elle seule de conduire les investigations, dans le respect des droits des personnes et de la présomption d'innocence" précise un communiqué de NRJ Group. "Si aucun fait contraire à la charte d'éthiquedu groupe ou attentatoire à la dignité n'avait été signalé, le groupe NRJ a cependant dès le 17 novembre 2023 ordonné une enquête interne. Cette enquête, toujours en cours, est conduite par un cabinet extérieur et totalement indépendant".

"Le groupe NRJ fonde ses activités sur un ensemble de valeurs et de principes éthiques qui impose notamment à chacun d'agir et de se comporter au quotidien, de manière appropriée, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités professionnelles" conclu l'entreprise.