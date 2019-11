NRJ Group : Cécile Chambaudrie devient directrice générale en charge des développements

Diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Toulouse, Cécile Chambaudrie rejoint IP France en 1991 en tant que chef de publicité du pôle Presse (Télé Star). Elle y est ensuite, successivement, nommée directrice de clientèle RTL, Sud Radio, Fun et RTL 2, puis directrice du pôle Télévision avant de devenir Directrice Commerciale Radio. En 2003, elle devient Directrice Générale adjointe de Clear Channel France, avant d’être Directrice commerciale adjointe du pôle cadre et international et du pôle femme de Prisma Presse. De 2008 à 2012, elle devient Directrice Générale de le la régie du Figaro (Figaro Médias), puis crée sa société de conseil Chambaudrie Conseil. Après un bref passage à la Tribune comme Directrice du Hub Média (2014-2015), elle rejoint la régie de Mondadori France en tant que Directrice du Business développement (2016). Elle est promue Directrice de la régie en 2017, poste qu’elle occupait jusqu’alors.