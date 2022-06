NRJ Global roule pour la nouvelle Toyota

Chérie FM a soutenu l’événement via un plan impactant de messages d’autopromotion radio et en TV (Chérie25) ainsi que deux semaines de jeux antenne dans le Morning du Réveil Chérie, entre 6h et 9h, et dans le Drive (Le Club Chérie, de 17h à 20h). Un jeu concours sur les réseaux sociaux de Chérie FM et une page dédiée sur le site ont été mis en place pour donner la chance aux auditeurs de remporter leurs places. Un spot radio est diffusé jusqu’à la fin des essais de la Nouvelle AYGO X en concessions.

Le Jour J, l’Olympia a revêtu les couleurs de la AYGO X, non seulement sur la devanture de l’édifice, dotée des mythiques lettres néon rouge "Toyota AYGO X" mais aussi dans les galeries, avec des formats vidéos dédiés. Exposées devant l’Olympia, le public parisien a aussi pu découvrir les 4 AYGO X. Le partenariat avec la marque a fait l’objet de deux vidéos : un VLOG du roadshow de Sisters Astro dans Paris ainsi qu’un after-movie, rétrospective du concert d’Amir à l’Olympia et du dispositif mis en place pour Toyota.