NRJ Global ancre sa stratégie "Less is More"

Lundi 7 Octobre 2024

Pour les CGV 2025, NRJ Global ancre sa stratégie "Less is more" et repense ses modes de vente audio pour encore mieux répondre aux besoins des annonceurs et de leurs agences. La stratégie "Less is more", initiée en 2020, consiste en une maîtrise du temps publicitaire à 9 minutes par heure en radio en national et un seul pré-roll en digital.