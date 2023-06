NRJ Global récompense les étudiants de Sup de Pub

Les "Audio Creative Awards by NRJ Global", qui ont réuni près de 180 étudiants de 3e année de Sup de Pub, répartis en équipes créatives autour de 7 condensés d’annonceurs, arrivent au terme d’une compétition de 5 mois. C’est l’équipe qui a travaillé sur les consignes proposées par Midas qui remporte cette édition. Ce concours a pour objectif de libérer la créativité audio en s’appuyant sur le regard d’étudiants, en jouant avec les codes créatifs actuels et les formidables opportunités offertes par le développement de l’audio digital. Les membres du jury, co-présidé par Luca Neyroz (Toyota France), Guillaume de La Fléchère (The&Partnership) ont évalué les travaux menés par l’ensemble des étudiants, basés sur les consignes de 7 annonceurs, menés dans les conditions du réel : Alain Afflelou, Ma French Bank - Groupe La Poste, Midas France, NAF NAF, Schmidt, Toyota et Yodi.