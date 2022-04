NRJ Global prépare les "NRJ Global Audio Creative Awards"

Les membres du jury évalueront les travaux menés par l’ensemble des 180 étudiants de 3ème année, basés sur les briefs de 5 annonceurs, menés dans les conditions du réel : Orange, Leboncoin, O2 (Groupe Oui Care), BUT et MAAF. Suite à la phase de briefs menée les 14 et 15 mars derniers, les étudiants, réunis en "teams agences", planchent désormais sur leurs idées et recommandations créatives, qu’ils présenteront à la fin du mois de mai au jury. Un large dispositif d’accompagnement, composé de masterclasses et coachings, est mis en place par NRJ Global pour les guider et les nourrir dans leurs travaux, en collaboration avec les membres du jury. De plus, Spot Machine, studio de création et de production du Groupe NRJ, met à disposition ses studios et ses équipes pour conseiller et accompagner la production des formats audio des étudiants.